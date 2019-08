Gianni Morandi ringiovanisce con FaceApp al contrario: “Avrei speranze con la Canalis?”. La replica

La moda di FaceApp è passata ormai, ma Gianni Morandi va oltre. Il cantante ha usato l’app al contrario, per ringiovanirsi e scherzare su Instagram con Elisabetta Canalis.

“La moda è invecchiarsi nelle foto. Io ho usato l’app al contrario. Che ne pensate, in questo modo, avrei speranze con una come lei?”, chiede Morandi su Instagram, condividendo un selfie con l'ex velina.

Nella foto sembra davvero di rivedere “l’eterno ragazzo” ai tempi dello yé yé, quando cantava “Andavo a cento all’ora" (era il lontano 1962).

“Non ti serve una come lei. Tu hai la meravigliossima Anna”, chiosa una fan. E il riferimento alla fortuna che Gianni Morandi ha avuto nell’incontrare e sposare Anna Dan è sottolineata da tutti. E c’è chi poi fa notare che l’app non è riuscita a rendere giustizia al fascino giovanile di Morandi: “Eri molti più bello e lei non avrebbe avuto speranze”, dice un’altra.

Tra le risposte, c’è anche quella ironica della stessa Elisabetta Canalis: “Dovevi dare una rinfrescata anche a me”.