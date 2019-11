Giordana Angi commossa a 'Domenica In' parla della sorella: "Mi protegge da tutto"

Al pianoforte e davanti al microfono tira fuori tutta la sua grinta, ma appena parla degli affetti più cari Giordana Angi si scioglie. Ospite a 'Domenica In', la cantante - seconda classificata all'ultima edizione di 'Amici' - non ha trattenuto l'emozione quando Mara Venier le ha chiesto del rapporto con la sorella Elisa, 9 anni più piccola di lei.

Sullo schermo le foto di quando erano bambine, fino al viaggio in Grecia che questa estate Giordana le ha regalato: "Volevo passare del tempo solo con lei - ha raccontato commossa -. Avevo solo quattro giorni, non molti, ma sono stati bellissimi".

Il loro è un legame fortissimo: "Abbiamo condiviso tutto. Il suo amore per me è importante. Io sono molto protettiva, ma poi mi rendo conto che è il suo amore che protegge me. Siamo diverse, io sono molto riflessiva, spesso pesante, lei invece è capace di alleggerire sempre tutto. E' speciale e so che sarà con me fino alla fine". E l'amore? "E' fondamentale", ma Giordana preferisce non parlarne in tv.