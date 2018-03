Giovanni Ciacci: "Ho due fidanzati, e con uno dei giudici di Ballando ho condiviso un compagno"

"Ho due fidanzati", lo ammette senza remore Giovanni Ciacci. Il look maker di "Detto Fatto", che da sabato 10 marzo vedremo cimentarsi in passi di danza a "Ballando con le stelle", non è poi così riservato sulla sua vita privata e in un'intervista al settimanale Chi si diverte a svelare tutti i retroscena.

"Stefano e Pietro - racconta ancora - Io li chiamo le veline perché uno è biondo e l'altro è moro. Ma non è un triangolo, è amore, noi ci amiamo così. Perché nascondersi? Forse siamo solo io e Pupo che lo ammettiamo".

Entusiasta di mettersi alla prova sulla pista di Ballando, in coppia con Raimondo Todaro, si lascia sfuggire qualcosa anche su uno dei giudici con cui ha un conto in sospeso: "Con uno dei giudici ho avuto un fidanzato in comune, nel senso che per 10 anni questa persona è stata con me e lui contemporaneamente. Alla fine ha mollato lui per me, quindi è facile immaginare che questo giudice sarà prevenuto nei miei confronti. E' Guillermo Mariotto? L'ha detto lei eh...".

Nella storia del programma di Milly Carlucci è il primo uomo a ballare con un altro uomo, e di questo ne va fiero: "Non mi interessa fare il paladino di nessuno, io ballo con un uomo semplicemente perché è la mia natura, sono più a mio agio così. E presentarmi con una donna sarebbe stata una forzatura".