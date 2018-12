Giulia De Lellis all'Isola dei Famosi? L'annuncio ai fan su Instagram

Manca ormai poco e il cast dei concorrenti dell’Isola dei Famosi 2019 sarà ufficializzato. Giulia De Lellis però non ci sarà. La webstar ha risposto direttamente ai fan su Instagram che le chiedevano se dovessero aspettarsi di venderla naufragare in Honduras. In un video nelle Instagram Stories Giulia De Lellis ha smentito però qualsiasi indiscrezione:

“Continuate a chiedermi dell’Isola dei Famosi. Giulia De Lellis in prima fila al concerto di Irama, il post 'innamorato' su Instagram Non vado, tranquilli. Mi ha chiamato anche mio padre l’altro giorno per chiedermi di questa cosa, ero scioccata!”.

Una risposta secca che chiude la porta alle voci di corridoio. E’ probabile che Giulia De Lellis sarà invece a Sanremo ma dietro le quinte, per sostenere il suo fidanzato Irama che è entrato nella lista dei 24 Big in gara sul palco dell’Ariston.