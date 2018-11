Gf Vip, Giulia in lacrime. Ela la consola: "Non permettere a Francesco di trattarti così"

Attimi di tensione nella Casa. Giulia fa una battuta spiritosa ma Francesco non sembra apprezzare la sua vena ironica e le risponde in maniera pungente: “Non voglio sentirmi sotto pressione”, le dice prima di tornare in giardino. E la influencer crolla...