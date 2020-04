Coronavirus, Harry e Meghan distribuiscono pasti ai bisognosi di Los Angeles

L'emergenza coronavirus sta mettendo in ginocchio anche gli Stati Uniti. Sono tante le persone che hanno perso il lavoro perché costrette a casa dal lockdown e perciò non hanno più possibilità di sostentamento, ma non manca la solidarietà. In prima linea per aiutare i più bisognosi di West Hollywood, a Los Angeles, anche Harry e Meghan, che da pochi mesi, dopo aver rinunciato ai loro doveri di reali britannici, si sono trasferiti qui insieme al figlio Archie.

"Ci hanno detto che avevano saputo che i nostri autisti avevano fin troppo lavoro e si sono presentati come volontari per alleggerirlo", ha detto Richard Ayoub, direttore del programma Angel Food, rivelando l'impegno dei duchi di Sussex a Entertainment Tonight. Protetti da guanti e mascherine, Harry e Meghan hanno distribuito pasti la domenica di Pasqua e mercoledì scorso, mantenendo le regole di distanza. Ma anche se avevano il volto parzialmente coperto, c'è chi li ha riconosciuti. "Sono stati carini e molto alla mano - ha detto uno dei beneficiari, Dan Tyrell, come riporta l'Adnkronos - avevano mascherine e indossavano jeans, bei jeans. Il ragazzo alto coi capelli rossi mi è sembrato familiare e la ragazza era molto carina. Poi ho visto il Suv con le guardie del corpo".