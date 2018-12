Lutto per Andrea Iannone, il ricordo sui social: “Con te i miei anni più belli”

“Ciao Silvio, ho condiviso con te i miei anni più belli! Riposa in pace grande uomo”: con questo messaggio scritto a margine della foto che lo vede salire in sella alla sua moto, Andrea Iannone ha espresso il suo dolore per la scomparsa improvvisa di Silvio Sangalli, 54 anni, coordinatore del team Ducati.

Iannone, che è passato nella scuderia Suzuki nel 2017, ha approfondito la conoscenza di Sangalli durante i quattro anni in cui ha corso per la squadra di Borgo Panigale, tra il 2013 al 2016.

Messaggi di cordoglio per la perdita del team coordinator della squadra bolognese in MotoGP sono arrivati anche da parte della Ducati: “Ciao Silvio, ci hai lasciato davvero troppo presto… Tutto il team ti ricorderà sempre per il tuo sorriso e per la tua disponibilità. Un grande abbraccio alla tua famiglia e ai tuoi amici. Ci mancherai molto..”.

Alle condoglianze giunte dagli appassionati sportivi e dai fan di Iannone che stanno rilasciando i loro commenti in calce allimmagine si è unito anche quello del pilota Jorge Lorenzo: “Ieri Silvio Sangalli ci ha lasciati… membro di Ducati e grande amico per tutti noi che lo conoscevamo. A volte la vita è ingiusta con le persone che lo meritano di meno. Ti ricorderò sempre con il tuo grande cuore, positività e disponibilità. RIP amico mio”.

Iannone, gli anni in MotoGp e la storia con Belen

Andrea Iannone è un pilota italiano di motociclismo nato a Vasto il 9 agosto 1989.

Da sei anni corre in MotoGP, la massima categoria (in termini prestazionali) di moto da corsa su circuito definita dalla Federazione Internazionale di Motociclismo.

Al di là dei risultati sportivi, nell’ultimo periodo, Iannone è balzato alle cronache rosa per la sua vita sentimentale segnata dalla storia d’amore con Belen Rodriguez finita qualche mese fa.