Irene Ferri, il messaggio su Instagram dopo l'aggressione: "Tolleranza e rispetto sono importanti"

"In relazione ai numerosi articoli di stampa che riportano lo spiacevole episodio di cui è stata suo malgrado protagonista l’attrice Irene Ferri – si legge nella nota ufficiale dell'avvocato Gai - si intende precisare che a seguito dell’ ingiustificata e inaccettabile aggressione subita , tale risultando la reale dinamica dell’evento, la mia assistita ha subito lesioni tali da rendere necessario l’accesso a struttura ospedaliera dalla quale è stata dimessa con prognosi iniziale di giorni tre salvo complicazioni. La Ferri, visibilmente scossa dall’accaduto, è stata proditoriamente colpita alla nuca ed ha già presentato rituale querela per ottenere doverosa tutela nelle opportune sedi giudiziarie".

"Per questo 2019 io sono grata! Sì, lo sono fino in fondo – scrive l'attrice di 'Pezzi Unici' - Lo sono nonostante quello che è successo negli ultimi giorni. Forse lo sono ancora di più proprio per ciò che è accaduto. Perché mi ha fatto capire ancora una volta e ancora di più quanto sia importante la tolleranza, il rispetto, il valore di ciò che si ha e che si può perdere in un attimo senza che dipenda dalla nostra volontà. Ecco da questa finestra che si apre sul futuro vi auguro un 2020 ricco di giustizia, di pace, di amore e cura verso voi stessi e verso chi ne ha più bisogno, chi ci vive accanto, il famoso Prossimo".

Dopo l'aggressione subita a Roma , l'attrice Irene Ferri ha scritto su Instagram un post per i suoi follower con gli auguri per il 2020 e, inevitabilmente, ha parlato di quello che le è successo.

Save the Children lancia la campagna globale "Fino all'ultimo bambino" per salvare e dare un futuro ai bambini senza un domani in Italia e nel mondo con cibo, cure ed educazione. L'attrice Irene Ferri è uno dei testimonial della campagna. Dal 17 ottobre all'8 novembre sarà possibile sostenere la campagna inviando un sms dal valore di 2 euro al numero 45567 dai cellulari TIM, Vodafone, WIND, 3, e Tiscali o chiamando da rete fissa Vodafone. Si potranno inoltre donare 2 o 5 euro chiamando lo stesso numero da rete fissa TIM, Infostrada, Fastweb e Tiscali. I fondi raccolti in Italia durante la campagna andranno a sostenere i progetti di Save the Children in Italia, Mozambico, Etiopia, Egitto, Malawi, e Nepal.