Isabella Ferrari mito fetish? "I miei piedi sono molto amati"

E' sbarcata sui social grazie alla figlia e ora è una delle cose che la diverte di più. Isabella Ferrari, 54 anni, è molto seguita su Instagram e con le sue foto è un continuo boom di like. "Io vengo da un'altra epoca, da un'epoca in cui la star non si faceva vedere, la star non dava notizie, la star non appariva - ha spiegato ai microfoni dei Lunatici su Radio 2 - Devo comunque ringraziare mia figlia, perché quando mi ha iniziato a questa cosa di Instagram mi ha fatto scoprire una cosa che mi diverte, che mi consente di seguire tanti amici. Mi piace essere seguita, quando posto una foto controllo se ha un buon seguito. I feticisti? Sono molto amati i miei piedi, devo dire la verità. A differenza di qualcun altro molto più popolare di me sui social".

Impegnata sul set della seconda serie di "Baby", l'attrice ha promesso novità: "Penso che si sia avuta un po' di paura nel raccontare le cose come stavano, forse c'è qualcosa di un po' più edulcorato, però è piaciuto molto in tutti i Paesi, non posso dire niente sulla seconda serie, solo che porta delle novità incredibili e credo che nessuno si lamenterà più dell'edulcorato...".

Un commento, poi, anche sul film con Nanni Moretti: "Non mi va tanto di parlare di questo film, ogni volta che dico mezza cosa poi riportano una cosa e mezza. Questo film ha quel tipo di karma. Io ci sono cascata dentro completamente. Ogni volta che dico mezza cosa viene fuori una cosa e mezza. Son sempre stata contenta di aver fatto quel film, non mi sono mai ricreduta e non mi sono mai pentita. Stimo Nanni, stimo Grimaldi con cui ho fatto una serie televisiva, son venute fuori cose che ai giornalisti piaceva raccontare". Infine l'incontro con Boncompagni, fondamentale per la sua carriera: "Io feci un provino per il programma Sotto le Stelle. Mi portò la casa discografica con cui avevo fatto il disco. La cosa bella, intelligente e ironica è che io feci questo provino cantando una canzone in video, in uno studio, ma Boncompagni mi disse che ero presa per il programma ma che non avrei cantato. Vide oltre, fu geniale. Mi ha insegnato molto. Era ironico, di un'intelligenza acutissima. Incontrarlo a diciassette anni fu importante".