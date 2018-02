‘Droga sull’Isola’, la verità di Cecilia Capriotti contrasta con quella di Eva

“È stata una bella esperienza, ma l’Isola non mi mancherà” ha ammesso candidamente Cecilia Capriotti, eliminata dall’Isola la scorsa settimana e presente in studio per commentare la sua avventura.

Come promesso a Striscia la notizia, Alessia Marcuzzi ha interrogato anche la ex naufraga sul caso ‘droga’ e la sua testimonianza è arrivata senza indugi.

“Fumo qualche sigaretta, per cui non noto chi fuma altro” ha chiarito la showgirl che, come gli altri naufraghi, non ha sostenuto la tesi accusatoria di Eva Henger contro Francesco Monte.

Nella discussione sono intervenuti anche gli altri ex compagni presenti in studio: “Non ho visto niente di strano, né sentito odore di nulla” sono state le parole di Craig Warwick che, incalzato da Eva Henger, è stato irremovibile sul suo “io non so nulla” ribadito ancora una volta da Nadia Rinaldi.

Daniele Bossari: “Eva dove vuoi arrivare?”

Con questa domanda tra gli applausi del pubblico, è intervenuto Daniele Bossari nella discussione. "Il mio scopo è fare uscire la verità. Se Francesco avesse detto ‘ho sbagliato’ sarebbe finita là, ma siccome non è successo io dovunque andrò dirò questo, perché sono vera”.

La posizione di Andrea, uno degli autori presenti in Palapa

Alessia Marcuzzi ha chiesto a Eva Henger di chiarire anche la posizione di Andrea, uno degli autori che è in Palapa e che, stando alle parole dell’attrice, le avrebbe consigliato di dire ciò che sapeva in diretta.

La tesi è stata confermata dalla Henger, ma Cecilia Capriotti ha precisato che i due si sarebbero intesi male: “Quando Eva gli ha detto qualcosa Andrea le ha risposto ‘io non condivido questa cosa, se vuoi dirlo fallo, non posso costringerti a fare qualcosa’”, di fatto negando che Andrea l’avrebbe spinta a fare la tanto nota accusa in diretta tv.