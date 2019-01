Isola dei Famosi, Sarah Altobello si racconta: “Ho versato troppe lacrime”

Entrata nel cast dell’Isola dei Famosi come 'sosia ufficiale di Melania Trump’, Sarah Altobello è pronta a vivere pienamente questa avventura televisiva che arriva alla fine di un percorso in cui il mondo dello spettacolo è sempre stato lo spazio ambito sin dalla giovanissima età.

A pochi giorni dall’inizio del reality di Canale 5, Sarah si è raccontata in un’intervista a DiPiù, rivelando il difficile rapporto con i genitori che hanno sempre malvisto il suo sogno di farsi strada nell’ambito televisivo.

Isola dei Famosi, Sarah Altobello sul rapporto con i genitori

“Provengo da una famiglia in cui sono tutti laureati. Io, invece, a scuola ero una frana”, ha rivelato Sarah: “Quando ho detto a mia madre che avrei lasciato casa per cercare il successo nello spettacolo, ho vissuto un inferno. Non è stato facile, ma era quello che volevo. Fin da bambina sognavo di diventare una presentatrice”.

Ed è proprio per aver conosciuto e affrontato la resistenza della sua famiglia che l’opinionista di Pomeriggio 5 teme adesso il suo giudizio alla vigilia della partenza per l’Honduras.

“Sono sempre stati duri, considerano il mondo dello spettacolo come il peccato”, ha ammesso parlando dei suoi genitori: “Ho versato troppe lacrime per i loro commenti. Quando le cose non andavano, quando tiravo avanti facendo la modella e la cubista, mi chiamavano tre volte al giorno per chiedermi di lasciare tutto e di tornare a Bari”.

Sarah Altobello all’Isola dei Famosi: i precedenti lavori

Nata a Modugno, in provincia di Bari, 30 anni fa, oggi Sarah Altobello è conosciuta da una fetta di pubblico televisivo come sosia ufficiale di Melania Trump ospite delle trasmissioni di Canale 5, ma in precedenza Sarah ha svolto diversi lavori.

Per un periodo è stata addetta alle lampade in un centro di abbronzatura, poi segretaria di un ortopedico e, in fine, arrivata a Roma, ha trovato ingaggi come modella di show room e come cubista in alcune discoteche.

Nel 2014 ha fatto da valletta ai David di Donatello e in seguito è diventata opinionista di Casa Signorini.

Sarah Altobello non è fidanzata: il rapporto con gli uomini

Sarah Altobello è single e ha raccontato di non aver mai avuto una lunga relazione: “Nella vita mi sono innamorata tante volte però non sono mai stata ricambiata. Dopo aver passato la notte con me gli uomini hanno sempre fatto le valigie”, ha dichiarato.

E chissà se proprio nel cast dell’Isola dei Famosi riuscirà a trovare un fidanzato...