Isola, il chiarimento tra Giucas e Craig

Dopo gli screzi in Palapa, Craig Warwick e Giucas Casella sembrano trovare un punto d'incontro. Nel corso della prima puntata del reality, il sensitivo e l'illusionista sono stati protagonisti di un alterco in diretta, tanto che Giucas ha soprannominato malignamente il collega "Cracker". Il motivo delle tensioni è da ricercare probabilmente nella rivalità professionale, che oggi però sembra sopita (almeno per ora).