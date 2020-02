La nuova vita di J-Ax, padre affettuoso e presente: "Lo accompagno all'asilo e gli faccio il bagnetto"

(nel video l'intervista a J-Ax nella puntata di Verissimo)

J-Ax, al secolo Alessandro Aleotti, è stato ospite di Silvia Toffanin nel programma del sabato pomeriggio di Canale 5. Ai microfoni di Verissimo il rapper milanese si è raccontato tra carriera e vita privata parlando degli Articolo 31, della sua carriera da solista ed ovviamente del divorzio professionale con Fedez. Di quest'ultimo ha detto: "Con lui abbiamo fatto un pezzo di storia della musica italiana. Abbiamo fatto grandi cose".

J-Ax: "Il mio piccolo Nicolas"

Ma è su Nicolas, suo figlio che sta per compiere 3 anni, che J-Ax si è aperto a 360 gradi parlando del rapporto speciale con il piccolo avuto dalla moglie Elaina Coker ed al quale ha dedicato il brano 'Tutto tua madre'. Un padre presente, che fa il bagnetto al piccolo, che lo accompagna all'asilo. "Non delego ad altri la possibilità di vivere questi momenti. - ha detto J-Ax -Essere papà è l'unico privilegio che il successo non ti può dare. Solo la vita ti può la possibilità di essere presente nella vita di tuo figlio e di vivere questi momenti che non tornano più".

Sceglierà le canzoni dei dischi

Silvia Toffanin ha chiesto al rapper se suo figlio ascoltasse e conoscesse le sue canzoni. "Gli ho fatto sentire tre brani tra cui Ostia Lido, - ha raccontato J-Ax - continuava a chiedermi di sentire "che balla che balla". Ho pensato che se piaceva a lui che aveva 2 anni sarebbe stata una canzone che avrebbe spaccato. E aveva ragione. Sarà lui il mio art director. Sceglierà le canzoni che finiscono nei miei dischi".