Eleonora Arosio, la professoressa dell’Eredità incinta parla del padre del bambino

Ha strappato un sorriso e anche qualche espressione perplessa il modo con cui Eleonora Arosio, professoressa-valletta del quiz di Rai Uno ‘L’Eredità’, ha annunciato non solo di essere in dolce attesa, ma anche di non sapere chi fosse il padre del bambino, ‘dettaglio’ che adesso lei stessa ha rivelato in un’intervista al Corriere della Sera.

L’Eredità, Eleonora Arosio incinta risponde a Flavio Insinna

Durante la puntata dell’Eredità del 6 marzo scorso, a Flavio Insinna indicato come “zio di un bel maschietto” che le chiedeva chi fosse il padre, Eleonora Arosio aveva risposto con la più classica delle espressioni che indica il dubbio: ‘Boh?’, replica che aveva scatenato l’ilarità del pubblico e degli utenti che sui social hanno commentato il siparietto.

La professoressa dell'Eredità Eleonora Arosio parla del padre del bambino

Intervistata da Renato Franco per il Corriere della Sera, la valletta dell’Eredità ha poi chiarito la situazione e, soprattutto, svelata l'identità del compagno taciuto anche per discrezione.

“Sono rimasta sorpresa dalla domanda di Flavio, non me l’aspettavo e siccome mi piace scherzare ho risposto nel primo modo ironico che mi è venuto in mente. In realtà il padre di mio figlio è un imprenditore, siamo sposati, ma anche molto riservati”, ha dichiarato Eleonora, una delle quattro ‘professoresse’ che affiancano Flavio Insinna nel quiz che anticipa il TG1.

Nata nel 1985 a Lecco, Eleonora che ha sempre sognato di diventare attrice ha recitato in Don Matteo, Un medico in famiglia e Il mondo di Veronica. Poi è approdata a My Way, l’appuntamento di servizio in onda su Sky che dà in tempo reale le notizie sui flussi autostradali. “E due anni e mezzo fa è arrivata l’occasione del quiz di Rai1”, ha raccontato la futura mamma che ha lavorato con Frizzi, Conti e Insinna “tutti grandissimi professionisti, anche umanamente. Fabrizio Frizzi era davvero speciale”.

Oggi Eleonora Arosio, incinta di quattro mesi, è all’Eredità, ma il suo sogno resta ben più ambizioso: “Mi piacerebbe essere sul palco del Festival di Sanremo, mio papà è nato lì, per me è un luogo speciale”.