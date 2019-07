L’Eredità, la professoressa Eleonora Arosio è diventata mamma

Eleonora Arosio è diventata mamma: la professoressa de ‘L’Eredità’, quiz preserale condotto da Flavio Insinna su Rai Uno, ha dato alla luce un bimbo, Filippo.

A dare la bella notizia è stata l’altra professoressa del programma Chiara Esposito che, in un’intervista a Grande Hotel, ha rivelato nome e sesso del piccolo: “Eleonora Arosio è appena diventata mamma di un bellissimo bambino, Filippo”, ha dichiarato la ragazza parlando delle colleghe con cui condivide l’esperienza lavorativa. Il parto, a quanto pare, è avvenuto a giugno, subito dopo la fine dell’edizione del programma, ma al momento dall’account Instagram di Eleonora Arosio non affiora alcun annuncio ufficiale.

La professoressa de ‘L’Eredità’ Eleonora Arosio sposata con Paolo: la battuta che diventò virale

Eleonora Arosio è diventata mamma per la prima volta di Filippo, nato dall’amore per il marito Paolo, un imprenditore romano che la professoressa de ‘L’Eredità’, durante un’intervista a Caterina Balivo a ‘Vieni da me’, ha descritto come molto riservato.

La gravidanza di Eleonora Arosio è stata al centro di una puntata del quiz di Rai Uno per una battuta che destò l’ironia della rete: Flavio Insinna le chiese chi fosse il padre del bambino e lei rispose con un confuso “Boh?”. Nei giorni seguenti, in un'intervista rilasciata a Corriere.it, Eleonora Arosio commentò divertita la vicenda: “Sono rimasta sorpresa dalla domanda di Flavio, non me l’aspettavo e siccome mi piace scherzare ho risposto nel primo modo ironico che mi è venuto in mente. In realtà il padre di mio figlio è un imprenditore, siamo sposati, ma anche molto riservati”.