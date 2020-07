Laura Chiatti compie 38 anni: "Rifarei la stessa identica strada"

Una carriera di successo, due figli meravigliosi e un marito che la ama alla follia. Laura Chiatti non poteva desiderare di più dalla vita e i suoi 38 anni sono un inno alla gioia: "Amo postare ogni anno una foto di quando ero piccola perché di quella bimba ho conservato quasi tutto - ha scritto su Instagram, dove ha pubblicato uno scatto da bambina - Tanti auguri a me, che se potessi tornare indietro sceglierei di ripercorrere ancora la stessa identica strada".

A mezzanotte la torta in famiglia, nella loro bella casa in Umbria - alle porte di Perugia -, poi via alla carrellata di auguri social, dall'amica Michela Quattrociocche all'hairstylist Simone Belli e ancora tanti amici e colleghi, tra cui anche Emma Marrone e Chiara Ferragni. Il marito Marco Bocci, invece, le dedica un post sul suo profilo: "La tua meravigliosa follia, la vita che sai, la vita che dai... Auguri amore mio".

Davvero un grande amore il loro, nato nella primavera 2014 e coronato dopo appena qualche mese con le nozze (il 5 luglio hanno festeggiato il loro sesto anniversario). Nel 2015 arriva il primo figlio, Enea, l'anno dopo Pablo. Sono loro il regalo più bello della vita.