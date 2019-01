Laura Chiatti, (ancora) nel mirino degli haters, sbotta: "Ma tu chi c***o sei?"

Non è di certo la prima volta che Laura Chiatti finisce nel mirino degli haters. L'attrice romana, moglie di Marco Bocci, è spesso al centro di polemiche sui social per le foto dei figli che pubblica su Instagram.

Lei posta, gli utenti la attaccano, lei replica e volano sempre parole pesanti. Di solito va così e il copione si è ripetuto ancora una volta qualche ora fa, dopo che l'attrice ha postato una nuova foto di uno dei due figli, con capelli lunghi fino alle spalle e ciuccio in bocca.

Laura Chiatti, attacchi sui social per la foto del figlio

"Lasciargli i capelli così lunghi nn è sicuramente una scelta del bimbo ma della mamma che pensa di essere alternativa - ha polemizzato un utente - in realtà come tutti noi abbiamo difficoltà a capire se maschio o femmina pensate tra i bimbi di 4 anni...che associano dei capelli lunghi all'essere femminucce. [...] non so quanto possa essere contento il figlio di essere sempre scambiato per una femminuccia", ha proseguito.

Questa non è stata l'unica polemica alzata dagli haters sui social. C'è chi ha detto la sua sul ciuccio: "ancora un po' così quando avrà problemi al palato ti ringrazierà". Chi ha avuto da ridire sul fatto che non vadano all'asilo "non farli andare ll'asilo i tuoi figli, mai sia interagiscano con altri coetanei meglio tenerli in casa con te"

Laura Chiatti sbotta sui social: 'Ma tu chi c***o sei"

C'è anche chi cerca di smorzare la polemica difendendo l'attrice, ma lei non ci sta e sbotta in un lungo commento:

"Ma tu chi c***o sei per prevedere addirittura il pensiero di mio figlio? - ha replicato Laura Chiatti a chi l'ha criticata per i capelli lunghi del figlio - io rido perché è talmente ridicolo ciò che dite che metto apposta le foto per vedere a che punto arriva il vostro disturbo mentale!???".

L'attrice ha proseguito scendendo in difesa delle sue scelte e soprattutto dei suoi figli, per poi aggiungere: "Hanno il dono della parola, e dovranno difendersi nella vita da cose molto più gravi purtroppo, quindi figuriamoci se possono andare in crisi per i capelli lunghi [...]. E quando qualcuno li scambia per 2 femmine, rispondono semplicemente 'siamo maschietti, abbiamo il pisellino!' Sotterrati".

Laura Chiatti ci farà mai l'abitudine alle critiche?