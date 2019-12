Il figlio di Cristina Parodi si laurea a pieni voti: l'emozionante album della giornata (FOTO)

Esiste gioia più grande che vedere i figli realizzare i propri sogni? Impossibile. E' una mamma piena d'orgoglio Cristina Parodi, che su Instagram celebra la laurea in Scienze Naturali con 110 e lode ottenuta dal suo Alessandro all'Università di Siena. Tante le foto della giornata condivise sui social, tra sorrisi, emozioni e abbracci indimenticabili. A festeggiarlo, ovviamente, anche le sorelle Benedetta e Angelica, e papà Giorgio Gori, produttore televisivo e sindaco di Bergamo.

Il figlio di Cristina Parodi si laurea con 110 e lode

Parodi documenta il 'grande giorno' del suo ragazzo con un vero e proprio 'album' prezioso di ogni dettaglio. C'è il 'prima', quando il suo Alessandro tradisce un volto ancora teso in vista della discussione della sua tesi. Poi il 'durante' in giacca, camicia, jeans e, soprattutto, tanta preparazione, di cui fa sfoggio fronte alla commissione. Infine la gioia del 'dopo', con un largo sorriso e la stretta tra le braccia di mamma Cristina e delle sorelle.

Migliaia di like in un'ora appena per i post condivisi dalla conduttrice piemontese. Anche papà Giorgio, ovviamente, fa sentire tutto il suo orgoglio: "Sei stati fortissimo", scrive sul suo profilo Instagram. Tra i complimenti, ovviamente, anche quelli di Benedetta Parodi, sorella di Cristina e famoso volto della cucina in tv, che lascia le sue congratulazioni tra i commenti: "Bravissimi e bellissimi", scrive in calce ad una foto dei tre nipoti.

Che la famiglia fosse da sempre il centro della vita di Cristina è cosa nota. Proprio all'inizio di ottobre, infatti, la giornalista ha festeggiato 24 anni di matrimonio con Gori, "Non mi sono ancora stancata di sorriderti", ha scritto sempre via social in una dedica al marito 59enne. Senza dubbio una delle famiglie più belle del mondo dello spettacolo.

In basso, le foto della laura di Alessandro, figlio di Cristina Parodi (Crediti Instagram)