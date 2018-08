Vacanze italiane per Di Caprio e McConaughey, le star di Hollywood all'Anema e Core di Capri

Notte da Oscar all'"Anema e Core" di Napoli. Clienti d'eccezione della taverna caprese le due star di Hollywood Leonardo Di Caprio e Matthew McConaughey, che hanno trascorso una serata nell'esclusivo locale. Altissima l'attenzione alla privacy di entrambi.

A tenere di più alla riservatezza certamente Di Caprio che è arrivato con una felpa con cappuccio ed un berretto. Insieme a lui c'era la bellissima modella Camilla Morrone. Più estroso il look di McConaughey che si è presentato in camicia e bandana. I due sono “scappati” via a fine serata scortati dalle guardie del corpo e continueranno la loro vacanza sulle coste campane. Ieri Di Caprio è stato avvistato con la sua nuova fiamma in Costiera Amalfitana.