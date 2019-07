Vita in Diretta, Liza Marzoli: "In gravidanza ho rischiato di perdere mia figlia"

Diventata mamma per la prima volta a 38 anni della piccola Ginevra, nata nel novembre del 2017, Lisa Marzoli, conduttrice de 'La Vita In Diretta Estate' con Beppe Convertini, ha confidato in una recente intervista di aver affrontato momenti difficili in gravidanza, tanto da rischiare di perdere la bambina. Colpa della "colestasi gravidica", una patologia insorta negli ultimi quattro mesi di gestazione.

Ora tutto si è risolto per il meglio, ma la giornalista non dimentica la paura vissuta. “In pratica - ha spiegato - Il fegato si blocca e gli acidi biliari corrono liberamente nell’organismo della madre. È un disturbo che, sebbene temporaneo perché si risolve con il parto, può mettere a rischio il nascituro“. La patologia colpisce una donna su 20 mila, e Lisa ha avuto questa sfortuna. “Per la mamma - ha continuato - è una condizione snervante: sei sempre stanca, hai pruriti insistenti in tutto il corpo. La soluzione sarebbe stata quella di farla nascere prematura, ma non l’ho presa in considerazione“. A starle accanto è stato il marito, da lei definito: “La colonna della nostra vita“.