L'ex gieffino Lorenzo Battistello: "Ho avuto un tumore maligno, vedevo la fine"

Da anni lontano dalla tv, Lorenzo Battistello oggi vive in Spagna, a Barcellona, dove ha aperto una sua attività, sempre nel campo della ristorazione. Il cuoco che partecipò alla prima edizione del Grande Fratello è molto riservato sulla sua vita privata, ma pochi giorni fa ha deciso di parlare sui social della sua battaglia contro il tumore per incoraggiare e dare una parola di speranza a tutti quelli che si trovano a combattere contro lo stesso mostro.

"8 mesi fa mi hanno tolto un tumore maligno che avevo dentro di me - si legge nel post, accanto a una suo foto invecchiata con FaceApp - 8 mesi fa non sapevo se sarei invecchiato o no, 8 mesi fa vedevo la fine mentre adesso vedo l'inizio... Quindi lasciatemi divertire guardandomi da vecchio perché 8 mesi fa non sapevo se mi sarei visto dal vivo oppure no... Questo mio messaggio lo scrivo perché vorrei stimolare le persone a fare prevenzione, a controllarsi perché tutto si può curare se preso in tempo".

Tanti i messaggi di affetto per Lorenzo, soprattutto da parte di chi ci è già passato e lo invita a non mollare.