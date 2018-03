Lory Del Santo ricorda il figlio morto: le foto nel documentario di Eric Clapton

Lory Del Santo ha raccontato un episodio toccante avvenuto nelle ore precedenti al funerale. La salma del piccolo venne portata a Londra in aereo e lei era lì insieme a Clapton. “Il postino portò una lettera con una busta rossa. Allora mi ricordai che poco prima della tragedia avevo aiutato Connor a scrivere un biglietto da mandare al padre. C’era scritto ‘I love you’” ha ricordato commossa.

Nei giorni scorsi è uscito un documentario ‘Life in 12 bars’ , basato sulla vita del musicista e anche sulla dolorosissima vicenda. Le immagini del documentario sono state commentate dall’attrice che ha ricordato il suo piccolo e ha raccontato la sua relazione con Clapton.

Momenti di forte emozione per Lory Del Santo che, ospite di Domenica Live, dopo il faccia a faccia con il fidanzato ha ricordato Connor, il figlio avuto da Eric Clapton morto a 5 anni per un tragico incidente.

