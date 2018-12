Uomini e donne, fan preoccupati per Ludovica Valli: "Troppo magra"

Ricordate Ludovica Valli? La ventunenne emiliana, sorella della altrettanto famosa Beatrice, è stata tronista a 'Uomini e donne' nella stagione televisiva 2015-16, esperienza dopo la quale ha cominciato a lavorare come influencer online. Un milione e mezzo sono le persone che oggi la seguono. E proprio tra i follower si è diffusa nelle ultime ore l'apprensione per la magrezza della giovane, giudicata da più parti eccessiva. Ma lei assicura: "Chi mi vive tutti i giorni sa che mangio abbastanza".

Da qualche tempo, in calce alle foto condivise su Instagram da Ludovica, appaiono molti commenti allarmati dei follower. C'è chi si preoccupa che la ragazza sia sottopeso, chi le scrive "Sei bella, ma il tuo viso mi dà l'idea che sei troppo dimagrita. Mangia", chi - anche con toni duri - aggiunge che "magrezza non è sinonimo di bellezza". E se in un primo momento la Valli ha preferito non rispondere, oggi replica con toni rasserenatori: "Chiedete pure al mio fidanzato che mi vive ogni giorno. Mangio quanto lui, con la differenza che lui è alto un metro e novanta". La situazione, insomma, sarebbe sotto controllo. Il corpo dell'ex volto tronista, come raccontato da lei stessa via social, è scolpito da intensi allenamenti fisici e una alimentazione mirata. La taglia del seno - ha inoltre confessato è frutto di un intervento chirurgico reso necessario da una malformazione muscolare.