Fase 2, Vladimir Luxuria: "Tavoli troppo attaccati, ma mi accusano di essere ipocondriaca"

Vladimir Luxuria al centro di una polemica sui social. Colpa di un post in cui segnalava distanze troppo ravvicinate nei locali di Roma in tempi di Fase 2. Parole che non sono piaciute a tanti internauti.

"Roma: tavoli di locali attaccati l'uno all'altro anche in zone in cui si sarebbero potuti allargare sul marciapiede - scrive l'attivista LGBT in un tweet - Uscite a prendere un drink non il virus, please. Non voglio tornare indietro al lockdown per colpa di questi deficienti!". E sui social si scatenano le critiche. Ovvero risposte come: "Sei una ipocondriaca, continua a stare a casa". Oppure: "Quando altri 'deficienti' dicevano che bisognava abbracciare i cinesi, che l'unico virus era quello dell'ignoranza, che bisognava uscire e socializzare ti stava bene, eh".

Poco dopo, subissata di commenti, Luxuria torna sull'argomento: "Si è schierato contro di me un esercito di negazionisti: scienziati taroccati che mi accusano di essere ipocondriaca, che la pandemia è già finita, è 'psico nazismo sanitario', il Covid è una truffa complottista: lo dicessero in faccia a tutti coloro che hanno avuto lutti".

