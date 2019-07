Giancarlo Magalli racconta il divorzio: “Ho pianto come un vitello per mesi"

Un Giancarlo Magalli inedito, diverso dal conduttore solare ed estroverso che il pubblico di Rai Due è abituato a conoscere nel programma ‘I fatti vostri’, è emerso nel corso dell’intervista rilasciata a Paola Perego, ospite dell’ultima puntata di ‘Non disturbare’. Il presentatore ha raccontato la grande sofferenza dovuta al divorzio dalla moglie Valeria Donati, sposata nel 1989 e madre di Michela, una delle sue due figlie (la prima, Manuela, è nata dal primo matrimonio con Carla Crocivera). “Per me fu un trauma”, ha confidato Magalli, “le volevo bene, mi ha lasciato lei”.

Magalli sul divorzio dalla moglie: “E’ stato un trauma”

“Di colpo la vita ti cambia in peggio, erano vent’anni che stavamo insieme. Ho pianto come un vitello per mesi, ma ci si abitua a tutto”, ha ammesso Magalli ricordando il terribile periodo successivo alla fine del suo matrimonio con la seconda moglie, e si è detto certo che quella sofferenza sia stata la stessa provata dalla figlia.

A Paola Perego il conduttore de ‘I fatti vostri’ ha anche rivelato di essere stato contattato dalla Rai prima di Terence Hill per dare il volto a ‘Don Matteo’ alla fine degli anni novanta, offerta proprio che lui rifiutò per non allontanarsi dalla famiglia: “Dissi di no, mi sarei dovuto trasferire per dieci mesi a Gubbio e non me la sentivo”.

Attualmente Giancarlo Magalli è single. Nei mesi scorsi si è parlato di una relazione con la giovanissima Giada Fusaro che lui ha sostenuto essere finita per via della grande differenza di età (lei 22 anni, lui 71), ma lei ha ribadito non essere mai nata.

(Di seguito un momento dell'intervista di Giancarlo Magalli a 'Non disturbare')