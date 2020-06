Compleanno Nadia Toffa, la mamma torna a scrivere: "Ancora con noi, ci dà la forza di continuare"

"Oggi, 41 anni fa, nasceva il nostro tesoro: l’argento vivo della forza di Nadia è ancora con noi, intorno a noi e dentro di noi". Comincia così il post che mamma Margherita dedica a Nadia Toffa nel giorno del suo compleanno. Il ricordo è apparso sulla pagina della Fondazione Nadia Toffa, istituita dalla famiglia proprio per proseguire il lavoro benefico della giornalista ed ex "iena" scomparsa prematuramente lo scorso giugno.

"Ha trascorso una vita piena e intensa - scrive ancora Magherita - siamo stati inondati dal suo amore e dal suo entusiasmo, che sentiamo forte ancora nel cuore. La immaginiamo gioiosa e serena tra gli angeli e nella pace dell'amore di Dio. Questo ci conforta e ci dona la forza di continuare a trascorrere ogni giorno con il suo coraggio, apprezzando la vita come un dono, come lei ci ha sempre insegnato". A ricordarla, ieri sera, anche i colleghi delle Iene, in occasione dell'ultima puntata dello show.

Toffa oggi avrebbe compiuto 41 anni. La sua battaglia contro il cancro è finita il 13 agosto del 2019, due mesi dopo il suo 40esimo compleanno. La conduttrice televisiva si era sentita male alla fine del 2017, durante un viaggio di lavoro a Trieste, poi le cure e il ritorno in tv, dove raccontò subito come stavano le cose. Sembrava andare tutto bene, ma il cancro è tornato e Nadia ha ripreso la sua battaglia, che però non è riuscita a vincere. Centinaia le persone che le hanno reso omaggio in occasione dei funerali al duomo di Brescia.