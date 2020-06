Vent'anni con Mara Venier, Nicola Carraro pubblica l'album di nozze. Lei: "Pronta a risposarti"

Un amore arrivato in età adulta e capace di sconvolgere le vite di entrambi. E' quello scoppiato tra Nicola Carraro, ex produttore, e Mara Venier, conduttrice di punta di Rai Uno (e oggi in onda con l'ultima puntata di Domenica In). L'anniversario ricorre proprio oggi e la coppia festeggia il quattordicesimo anno di matrimonio via social.

L'anniversario di Mara Venier e Nicola Carraro

E' Nicola a scrivere per primo un post dedicato a Mara. E il suo ricordo va al primo incontro capitato grazie ad amici comuni. "Sono passati 14 anni + 6 di fidanzamento = 20 anni che stiamo insieme, mi sembra ieri quando ti ho incontrata da George e la mia vita, da quel momento è cambiata. Buon anniversario amor mio". A corredo del post, un collage di foto che raccontano i due decenni trascorsi l'uno accanto all'altra. E Mara risponde con una dedica ancora più romantica: "Sono pronta a risposarti domani"

Subito dopo, è poi la stessa Mara a scrivere la sua dedica. "Buon anniversario amore mio. Sembra ieri, invece sono passati 14 anni. Ti amo amore grande della mia vita", digita, per poi scherzarci su, "La vera “botta di culo “della mia vita".

Gli auguri vip

Tanti gli auguri arrivati alla coppia, da parte dei telespettatori e dei colleghi del mondo dello spettacolo. "Buon anniversario Nicola e mara. Fu un matrimonio molto allegro, ci divertimmo davvero tanto", scrive la giornalista Monica Setta. E ancora gli abbracci di Antonella Clerici e Andrea Delogu, conduttrici, e di Elisabetta Ferracini, figlia di Mara nata da una precedente relazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery