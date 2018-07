La nonna di Marco Carta rompe il silenzio e racconta i problemi di salute del nipote

Lo scorso 26 giugno aveva allarmato i fan la foto di Marco Carta pubblicata da un ospedale. Il cantante si era fotografato nel letto della struttura senza però precisare con chiarezza quali fossero i problemi di salute che stava affrontando: "Ma voglio rassicurarvi, sto bene", aveva precisato. Oggi a dare chiarimenti sulle sue condizioni è la nonna, che è stata contattata dal settimanale Di Più.

L'ex allievo di amici ha avuto un'ulcera. "E per questo è stato costretto a operarsi", spiega la donna. "Per fortuna è tutto passato - aggiunge - adesso quello che conta è che si riposi e si rimetta in piedi. Ha sempre avuto una certa acidità di stomaco. Del resto la sua attività a volte lo porta a essere stressatissimo".

Passata la preoccupazione, dunque, bisogna solo aspettare che la situazione torni alla piena normalità. "Momentaneamente non potrò dedicarmi al mio amato lavoro - aveva confidato Marco nei giorni del ricovero - Mi ci vorrà un po’ di tempo per rimettermi del tutto ma state tranquilli, non mollerò la presa e tornerò più carico di prima". Firmato: "Il vostro leone"