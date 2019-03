Mariano Di Vaio ricoverato per ulcera da stress: la situazione

Un problema di salute ha costretto Mariano Di Vaio in ospedale. Lunedì scorso l'influencer 29enne di Assisi, famoso per essere al vertice della classifica del 2018 di Forbes degli under 30 più potenti, ha pubblicato uno scatto a letto, che ha immediatamente allarmato i fan. Dopo il diffondersi della notizie, oggi a chiarire le sue condizioni di salute ci pensa una nota inviata alla stampa: Di Vaio è stato ricoverato per via di un'ulcera da stress allo stomaco.

Il comunicato assicura che le condizioni sono stabili e sotto controllo. Questo pomeriggio Di Vaio è rientrato in famiglia presso la propria abitazione per recuperare le forze, nutrito dall'affetto della moglie Elenora Brunacci e dei figli Nathan Leone e Leonardo Liam. Continuerà a fare controlli la prossima settimana; è in buone mani.

Non è la prima volta che l'influencer resta vittima di questa patologia. Già nel 2014 fu costretto ad affrontare un’ulcera da stress che gli fece rischiare il coma: “Purtroppo a volte il nostro corpo ci prende e ci sbatte al muro per farci ragionare. Io aimé somatizzo i momenti difficili internamente e ricorrono sempre i soliti danni come 5 anni fa quando rischiai il coma”, ha spiegato il modello. “Mi ero promesso che ci sarei stato attento, non avrei esagerato, ma purtroppo sono fatto così e quando faccio qualcosa la faccio bene e non è mai semplice”.

La Famiglia Di Vaio come da post pubblicato poco fa da Mariano Di Vaio sul proprio profilo Instagram, ha ringraziato per l’enorme affetto e interesse.