Massimiliano Ossini compie 40 anni, festa a sorpresa organizzata dalla moglie

Un weekend di festeggiamenti per Massimiliano Ossini, che sabato 22 dicembre ha compiuto 40 anni. Amato dalle famiglie e dai più giovani, seguitissimo nelle sue trasmissioni Rai e sui social network, è un mix di talento, simpatia e bellezza.

Conduttore di successo - al timone di 'Linea Bianca' e 'Mezzogiorno in Famiglia' - ma anche marito e padre di tre figli. E proprio sua moglie Laura ha organizzato una festa a sorpresa con amici e parenti ad Ascoli Piceno. Rientrato dalle registrazioni di 'Linea Bianca', Ossini si è ritrovato immerso in un party molto elegante, circondato dalle persone a lui più care per festeggiare un traguardo così importante.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Emozionato e felice, il conduttore ha ringraziato tutti sui social: "Eh si, sono 40 anni! Grazie a tutti per gli auguri, siete in tantissimi!". E in un video ha aggiunto: "Amici, grazie di cuore dei messaggi. Vi parla il vostro ormai 40enne e vista l'età mi alleno. Questo è il mio regalo, una giornata in montagna".

La sua filosofia è racchiusa in una parola, kalipè, "un termine himalayano, una metafora - ha spiegato in un'intervista su Gente - Significa camminare sempre a passo lento e corto. In modo razionale. Calcolando, come in montagna, le energie, per riuscire ad arrivare in vetta e avere la forza per tornare giù. Significa darsi obiettivi e avere una direzione precisa da seguire".

Allegati