Melissa Satta, ecco la nuova vita da mamma single: in vacanza col piccolo Maddox

Melissa Satta ricomincia da se stessa. E dal piccolo Makkox. Dopo la fine della relazione con Kevin Prince Boateng, la showgirl vola a Sankt Moritz per godersi un po' di relax in un momento difficile. Ad immortalarla ci pensa Diva e Donna.

Melissa Satta mamma single

Cosa c'è di meglio di un bel viaggio per far ossigenare testa e cuore? E infatti Melissa vola lontano e ad alta quota, sulle montagne svizzere, per prendere una boccata d'aria e riniziare più forte di prima. Con lei, oltre a Maddox, che oggi ha cinque anni, anche la mamma Mariangela.

Melissa e Boateng si sono lasciati due mesi fa. Il calciatore e l'ex velina, innamorati per sette anni e sposati da due, non hanno mai parlato pubblicamente della loro rottura, lasciando che foto e "manovre" social parlassero per loro. Oggi lui vive in Spagna, dove gioca nel Barcellona, e lei a Milano.