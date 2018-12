Temptation, l'ex concorrente Michael crolla: "Caduto in depressione, mi faccio schifo"

'Temptation Island' e la (turbolenta) fine della relazione con Lara Zorzietto, poi l' "assedio" social e i tanti, troppi insulti. Michael De Giorgio, ex concorrente del reality di Canale 5, racconta di essere crollato sotto il peso del delle offese arrivate online, arrivando alla depressione. Lo ha fatto proprio su Instagram, dove ha chiesto pubblicamente di essere lasciato in pace.

I fan più accaniti di 'Temptation' lo ricorderanno: Michael è il ragazzo friulano a cui disse addio Lara, vera e propria vincitrice morale dell'ultima edizione del programma. Ebbene, ieri sui social è arrivato un durissimo sfogo: “Io non so cosa ho fatto di male per meritarmi tutto questo - scrive - Non ho mai fatto del male a nessuno. A distanza di quattro mesi continuo a ricevere insulti e minacce. Non immaginate quanto queste possano ferirmi…”.

Michale racconta di sentirsi in un tunnel senza uscita. “Mi sono ritrovato per la prima volta nella vita in un vortice di depressione dal quale non vedo la fine. Nessuno mi ha teso una mano quando avevo bisogno di aiuto. Al contrario ha infierito su un cadavere barcollante. Lasciatemi stare. Non ho più un lavoro, né la voglia di alzarmi la mattina con il sorriso… Eppure mento a me stesso che va tutto bene… Non ce l’ho con nessuno, né voglio scaricare le mie colpe […] Sono una m**da, non merito di vivere, faccio schifo e dovrei sparire dalla faccia della terra. Avete ragione, ma ora voglio solo essere lasciato in pace. Siete riusciti a farmi crollare, se era questo che volevate avete vinto. Non sono un maschilista, né un femminicida. Sono soltanto una persona emotiva e orgogliosa. Ho sbagliato e ci sto ancora male, come è giusto che sia”.

E prega i follower di essere dimenticato. “Chiedo solo di essere lasciato stare - conclude - ho dei sentimenti anche io e anche se non sembra sono più fragile di quello che possa apparire ma cerco sempre di nascondermi dietro la mia faccia da culo per dimostrare a me stesso e agli altri di essere più forte di quello che sono… e ci cascano tutti, tranne io. A me non mi riesco a prendere per il culo. Quando mi guardo allo specchio lo so cosa vedo. Non ho altro da aggiungere, spero un giorno la finirete di attaccarmi”.