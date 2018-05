Michelle Hunziker confessa: "Ho ricevuto due grazie dalla Madonna in momenti difficili"

E' una Michelle Hunziker inedita quella che si racconta nel nuovo settimanale "Maria con te". La conduttrice e showgirl svizzera, 41 anni, spiega il forte legame col culto mariano ripercorrendo episodi emozionanti della sua vita, dall'infanzia ai tempi recenti, fino alle due grazie ottenute per intercessione della Madonna.

"Mio papà era molto credente: mi ha trasmesso lo stesso slancio"

Il racconto di Michelle parte da lontano, ovvero da quando, ancora bambina, il padre le ha trasmesso l'amore per la Vergine. «Il mio papà era molto credente e, da piccola, mi portava ogni domenica a Messa a Ostermundigen, nei pressi di Berna - confida alla rivista mariano lanciato dal Gruppo Editoriale San Paolo - In quella chiesa c'era una piccola Madonna e papà le rendeva sempre omaggio affettuosamente, trasferendomi in pieno questo slancio. Mi raccontò che, quando aveva 9 anni, aveva già capito che non voleva proseguire l'attività dei suoi, imprenditori nel settore alberghiero, come invece suo padre avrebbe desiderato, per dedicarsi interamente all'arte. Ebbene, nonostante fosse un bambino, per fare capire la sua scelta ai genitori, fece il suo primo dipinto: una Madonna meravigliosa sul lenzuolo del loro letto. Aveva quindi, fin da piccolo, un legame con la Madre celeste. È stato papà a insegnarmi a vederla così, come una mamma che ci ascolta, che ascolta tutti".

"La Madonna è il mio riferimento, il mio modello anche come immagine di femminilità e maternità"

La sua devozione per la Madonna, poi, è ripresa dopo un periodo di buio legato alla rete che le aveva teso una psicosetta, come raccontato dalla stessa show-girl nella sua autobiografia. "Durante l'adolescenza avevo perso questo trasporto, avevo perso la fede, avevo perso Dio. Ho fatto degli sbagli e, da adulta, mi è successo quello che ho raccontato nel mio libro. Ma l'attaccamento alla Madonna è tornato fortissimo quando sono diventata madre di Aurora, nel 1996: allora ricominciai a guardarla come una madre da cui farmi guidare. E proprio l'amore per mia figlia, oltre che un sogno particolare, in cui mio padre mi chiedeva di svegliarmi, mi hanno dato la forza di fuggire da quella setta. Oggi la Madonna è il mio riferimento, il mio modello anche come immagine di femminilità e maternità".

Due grazie ricevute

Nell'intervista a Maria con te, inoltre, Michelle racconta per la prima volta due grazie ricevute per intercessione della Madonna in due prove difficili. La prima risale a quando, dopo la visita alla cattedrale di Santa Maria Nuova a Monreale (PA), ha concepito la piccola Sole insieme al marito Tomaso Trussardi. E ancora nel 2017, anno in cui ha subito una tentata estorsione da parte di "furfanti" che minacciavano di lanciare l'acido in volto alla sua primogenita Aurora Ramazzotti.