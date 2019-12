Morta la mamma Al Bano, Loredana Lecciso la ricorda sui social: “Nonna speciale”

Anche Loredana Lecciso, ex compagna di Al Bano Carrisi, si è unita al coro dei tanti che sui social hanno dedicato un pensiero a Jolanda Ottino, madre del cantante e nonna dei suoi figli Jasmine e Al Bano Jr, scomparsa ieri all’età di 96 anni.

"Nonna speciale!'' è la concisa ma esaustiva definizione che ha descritto la donna nel post su Instagram, a corredo di due foto di famiglia che la vedono sorridente mentre tiene in braccio uno dei nipoti e poi insieme al marito Carmelo, ad Al Bano e alla stessa Loredana Lecciso. Gli hashtag #family #love #granmother #home #loveforever…” hanno accompagnano gli scatti dell’album di famiglia, segno di un affetto sincero e autentico verso la ex suocera che, evidentemente, il silenzio social delle prime ore successive alla diffusione della sua scomparsa ha solo voluto tenere riservato in un momento tanto doloroso.

Morta la mamma di Al Bano, il messaggio di Romina Power

Se il messaggio social di Loredana Lecciso è arrivato all’indomani della scomparsa dell’adorata mamma di Al Bano, Romina Power ha ricordato subito la donna con un omaggio pieno di gratitudine.

“Mi hai accolta come una figlia”: queste le prime parole di Romina Power appena appreso della morte di Jolanda. La cantante, però, non ha potuto presenziare al funerale della donna: “Sono vari i motivi per cui mi trovo impossibilitata a recarmi oggi a Cellino ed unirmi alla famiglia nella solenne funzione. Una delle quali il non poter camminare”, ha fatto sapere in un lungo post.