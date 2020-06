Lutto per Romina Power, è morta la sorella Taryn: "Un anno di lotte contro la leucemia, non potevo avere sorella migliore nella vita"

Lutto per Romina Power: è morta la sorella Taryn. A comunicarlo è la cantante americana su Instagram, attraverso una serie di scatti con cui vuole omaggiare pubblicamente il ricordo della donna. Attrice statunitense, figlia dell'attore Tyrone Power e della sua seconda moglie, l'attrice Linda Christian, aveva 67 anni ed era più giovane di due anni rispetto a Romina. Acquisì fama anche grazie alle sue battaglie come attivista per i diritti dell'ambiente e degli animali, mentre negli anni Novanta si dedicò all'insegnamento ai ragazzi disabili all’interno di una struttura pubblica.

Morta la sorella di Romina Power

"Mia sorella Taryn ha raggiunto i nostri genitori ieri alle 9:53 a casa sua nel Wisconsin circondata dai suoi 4 figli ed i suoi 4 nipoti dopo aver combattuto una battaglia di un anno e mezzo con la Leucemia - si legge nel post - Ci ha lasciati un essere luminoso, una madre amorevole, nonna eccezionale ed una sorella unica e speciale per il suo umorismo, la sua generosità e l’amore che aveva per gli animali e la natura. Non potevo avere una sorella migliore in questa vita".

Il legame tra Romina Power e la sorella Taryn

Tra i post condivisi da Romina in ricordo della sorella, ci sono scatti in bianco e nero dell'infanzia e poi immagini che testimoniano la crescita insieme, l'una accanto all'altra, in segno del rapporto affettuoso che le legava. I genitori di Romina e Taryn divorziarono nel 1956, quando avevano l'una quattro e l'altra due anni: le due andarono a vivere con la nonna in Messico. Tre anni dopo il padre Tyrone morì per un attacco cardiaco, lasciandole orfane.

Dopo aver vissuto in Spagna e in Inghilterra, dove completò gli studi e a diciotto anni iniziò a recitare, nella prima metà degli anni Settanta Taryn ha raggiunto la sorella Romina in Italia, vivendo per qualche tempo a Roma, prima di fare ritorno a Los Angeles nel 1975. La sua carriera di attrice è stata breve e discontinua, tanto che negli anni Novanta si trasferì in una fattoria nella riserva indiana dei Winnebago, nel Wisconsin, diventano insegnante per ragazzi disabili.

Tra i video più toccanti condivisi da Romina, quello di viaggio in macchina tra sorelle. Sullo sfondo la natura brulla dell'america, in sottofondo l'emozionante brano 'Cheek to Cheek' di Fred Astaire. "Heaven, I'm in heaven / And my heart beats so that I can hardly speak / And I seem to find the happiness I seek / When we're out together dancing, cheek to cheek…", ovvero "Paradiso, sono in paradiso/ E il mio cuore batte così da non riuscire a parlare / E mi sembra di trovare la felicità che cerco / Quando siamo insieme a ballare, guancia a guancia".