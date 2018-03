Addio a Fabrizio Frizzi, l’amico Max Biaggi: “Ciao Fratellone”

“Fratellone mio”. Così Max Biaggi saluta sui social Fabrizio Frizzi, scomparso nella notte all'età di 60 anni a seguito di una emorragia cerebrale.

Frizzi e il campione di motociclismo erano vicini. A legarli l’amicizia e una grande passione comune per le moto. “Quali parole posso trovare in questo momento? – scrive Biaggi nell’ultimo post - Dolore, rabbia e delusione per questo mondo ingiusto. Arrivederci Fratellone mio. Sei e rimarrai un esempio per tutti!”

Biaggi è solo una delle tantissime personalità del mondo dello spettacolo che hanno voluto omaggiare Frizzi con un ultimo ricordo condiviso in rete. Tra questi l’amico fraterno Carlo Conti: “Ciao Fratellone. E ancora Mara Venier: “Rimarrai sempre nel mio cuore, tanta tristezza”. Lamberto Sposini: “Ci sei stato anche nei momenti più bui”. Fino ad Enrico Mentana: “Fabrizio Frizzi sembrava una persona per bene, di grandi qualità umane, senza l'altezzosità che deriva dalla fama, e un eccellente professionista. Ma se lo conoscevi scoprivi che lo era ancora di più, ed era impossibile non volergli bene”