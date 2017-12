La nuova vita di Natalia Estrada: "Ora vivo con i cavalli"

Negli anni Novanta era uno dei volti più popolari e amati del piccolo schermo. Natalia Estrada era una presenza fissa in tv, tra programmi di varietà come "Il gioco delle coppie", "La sai l'ultima?", "Paperissima", e sit-com più recenti come "Il mammo", accanto a Enzo Iacchetti. E poi il cinema grazie a Leonardo Pieraccioni, che nel 1997 l'ha voluta nel suo film cult, "Il ciclone". La showgirl spagnola, però, ha deciso di cambiare vita.

Dopo la separazione da Giorgio Mastrota, dal quale ha avuto una figlia, Natalia Estrada ha detto addio per sempre al mondo dello spettacolo per dedicarsi alla sua vera passione, l'equitazione. Si è risposata con Andrea Mischianti e insieme a lui vive in un ranch in Piemonte.

"A casa non ho la tv, non vado in città a prendere aperitivi o a fare la spesa - ha raccontato tempo fa in un'intervista a DiPiù - Vivo in campagna con cani, cavalli e bestiame e non ho bisogno di vacanze perché cerco di godere ogni giorno delle soddisfazioni che mi offre questa mia scelta di vita. Nei fine settimana, mio marito e io ci spostiamo per l'Italia tenendo corsi di equitazione e lavorando con gli animali. E' difficile farlo capire, lo so, soprattutto ai miei tantissimi fan. Ma è così. Non ho foto, se non a cavallo".

La sua non è solo una passione, ma una vera e propria scelta di vita: "Non si tratta di montare a cavallo soltanto, si tratta di educarli e comunicare con loro per ottenere un rapporto di collaborazione sincero e chiaro. Ho dei buoni maestri, mio marito Andrea e il suo collega Buck Brannaman, e i cavalli in cima a tutti".