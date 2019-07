Natalie Imbruglia incinta a 44 anni grazie alla fecondazione assistita

Natalie Imbruglia sarà presto mamma. L’indimenticabile cantante celebre interprete del brano ‘Torne’ ha annunciato su Instagram di essere incinta del suo primo figlio, tanto desiderato e finalmente arrivato grazie alla fecondazione in vitro.

Natalie Imbruglia incinta a 44 anni: l’annuncio social

In calce alla foto che la mostra splendida davanti allo specchio con il pancione in vista, Natalie Imbruglia che ha compiuto 44 anni lo scorso 4 febbraio, ha condiviso con i follower la felicità per la sua prima gravidanza resa possibile dalla fecondazione assistita e incrementata anche dall’uscita del nuovo disco.

“Sono molto felice di annunciare che ho appena firmato un contratto discografico con BMG!! Che squadra INCREDIBILE. Sono stata impegnata a scrivere per un anno e mezzo e non vedo l'ora di condividere queste nuove canzoni con tutti voi!!!! E come potete vedere dalla foto… c'è un altro annuncio… (no, non ho ingoiato un'anguria)”, ha scherzato la cantante: “In autunno avrò il mio primo figlio! Quelli di voi che mi conoscono sanno che è qualcosa che desideravo da molto tempo e sono felice che ciò sia possibile grazie alla fecondazione in vitro e a un donatore di sperma. Non dirò nulla di più, pubblicamente. Sono così entusiasta di questa avventura … un nuovo album e diventerò mamma!”

Natalie Imbruglia mamma single

Attualmente l’artista non risulta sentimentalmente impegnata. In passato è stata sposata con il collega dei Silverchair Daniel Johns da cui ha divorziato nel 2008 e prima ancora aveva avuto una relazione con l'attore di Friends, David Schwimmer. Nel 2017 si era legata a Matt Field, ma da circa un anno i due non appaiono più insieme.