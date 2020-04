Michelle Hunziker, la famiglia si allarga: ecco il levriero Odino

La famiglia Michelle Hunziker-Tomaso Trussardi si allarga. Dopo Lilly e Leone, i due barboncini ormai in adozione da anni, la conduttrice e l'imprenditore accolgono in casa un altro amico a quattro zampe: si tratta di un cucciolo di levriero. La scelta della razza non è certo casuale. Il levriero è, infatti, simbolo della maison Trussardi, azienda di famiglia di Tomaso. "Erano anni che Tomaso desiderava un levrierino, è il nuovo bebè di casa - scrive Michelle su Instagram - Siamo già tutti innamorati di lui, compresi Lilly e Leone! Si chiama Odino perché era l’unico della cucciolata con un codino storto".

Nell'ultimo post condiviso su Instagram da Michelle, ecco la prima foto del cagnolino dal musetto tenero e dal portamento elegante. Centomila like in un'ora per il nuovo arrivato. "Ma voi siete come un piccolo stato ospite in Italia, tipo San Marino", commenta l'attrice Ambra Angiolini, scherzando sull'affollamento in casa. Come è noto, infatti, Michelle sta trascorrendo il periodo di "quarantena" non solo insieme al marito, alle figlie Sole e Celeste e ai tre cagnolini, ma anche insieme alla figlia maggiore Aurora Ramazzotti che, a sua volta, ha invitato in casa ad inizio isolamente il fidanzato Goffredo Cerza e l'amica Sara Daniele. E da oggi c'è da aggiungere un posto a tavolta anche per il piccolo Odino.

