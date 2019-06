Ornella Vanoni: “L'ultima delusione d'amore a 60 anni, non cerco storie convenzionali”

“Da artista, sono felice della vita che ho avuto. Ma dall’amore, sono così delusa che sono sola da vent’anni”. Ornella Vanoni si racconta a Candida Morvillo del Corriere della Sera e confessa: “A 60 anni ho preso una di quelle tranvate… Ho confuso la durezza con la forza. Non voglio neanche nominarlo, era arido e permaloso, io sono ironica, può immaginare il disastro”.

A 84 anni – di cui 63 di carriera – oggi è innamorata. “Non c’è sesso, ma un amore poetico e virtuale” con lo scrittore Pino Roveredo, 64enne, premio Campiello nel 2005 con Mandami a dire. “Ci vediamo poco, lui sta a Trieste, io a Milano”, ammette, rileggendo alla giornalista le poesie che lui le scrive. Poesie che le dedica anche un altro amico, Francesco Leto, un “amico dell’anima” come lo definisce lei. “Ha 36 anni, dormiamo nello stesso letto per poter parlare di notte. Per esempio, cantavo a Parigi con Paolo Fresu, Francesco è venuto a trovarmi, abbiamo dormito insieme. Non cerco storie convenzionali. A 80 anni, il sesso non ti riempie il cuore e a convivere ti viene l’orticaria. Ho i miei vizi, voglio vedere Netflix fino all’alba”.

Ornella Vanoni: "Gino Paoli mi tradiva in continuazione"

La cantante ricorda anche i tormentati rapporti amorosi con il regista Giorgio Strehler, che la lanciò, e Gino Paoli. Relazioni intense, ma difficili. Paoli, ad esempio, “mi tradiva in continuazione”.

Una vita costellata di grandi amori ma anche di problemi. “Ho sofferto di depressioni gravi. Mi ha salvato un grande psichiatra, che mi segue ancora. Chi butta gli psicofarmaci è pazzo”, racconta. “La mia patologia è semplice: soffro d’ansia, non dormo, dopo tre mesi che non dormo, cado in depressione. Ho fatto Sanremo due anni fa, poi ho avuto un anno vuoto ed ero triste, ora lavoro tanto e son orinata”.