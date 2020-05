Pamela Petrarolo incinta a 43 anni: terzo figlio per la ex di ‘Non è la Rai’

Cicogna in volo per Pamela Petrarolo che, a 43 anni, ha annunciato di essere in attesa del suo terzo figlio. “Ci sono cose che non si programmano. Semplicemente accadono… Un po’ come i miracoli”, ha scritto sui social la ex ragazza di ‘Non è la Rai’ dopo l’annuncio della gravidanza nel programma ‘Pomeriggio Cinque’. “Mi sentivo strana”, ha raccontato a Barbara D’Urso, “l’11 aprile, senza dire nulla a nessuno, sono andata in farmacia (…). Sono tornata a casa. Ero sola, non c’era nessuno. E il test mi ha detto che ero incinta. Sono scoppiata in lacrime dalla felicità: in questo momento non lo stavamo cercando, anche se lo desideriamo tantissimo”.

Pamela Petrarolo incinta del nuovo compagno

Pamela Petrarolo è già mamma due figlie, Alice di 16 anni e Angelica di 4, nate da una precedente relazione. Prima esperienza, invece, per il compagno Giovanni: “Il giorno dopo averlo scoperto era Pasqua. A Giovanni ho detto: ‘Quest’anno non ti ho fatto l’uovo’. Gli ho fatto vedere il test, si stava strozzando… Per lui è la prima volta, è felice”, ha raccontato: “Noi donne un po’ ce lo sentiamo. Non lo stavamo cercando anche se lo desideravamo molto. La mia sensazione non mi aveva tradita”.