Paola Caruso, a Domenica Live la presunta madre biologica: "Voglio fare il test del dna"

(Nel video sopra la videointervista della presunta mamma biologica di Paola Caruso)

La ricerca di Paola Caruso della sua mamma biologica potrebbe essere arrivata alla fine. Una donna ha contattato Barbara d'Urso, che nei suoi programmi si sta occupando del caso della showgirl, adottata alla nascita, rivelando di aver partorito nel 1984 una bambina ma di non averla mai vista perché sua mamma le fece credere che era morta. Questa bambina potrebbe essere proprio Paola.

"Nel 1984 rimasi incinta (di un calciatore che giocava a Catanzaro e poi cambiò città, come ha spiegato la conduttrice, ndr) - ha raccontato la donna, che nella video intervista non ha voluto mostrare il suo volto - Ho partorito una bimba. Mia mamma mi aveva detto che era morta, al mio risveglio invece l'infermiere mi disse che era una bella bimba, bionda e con gli occhi azzurri. Mi si avvicinò anche un uomo, si chiamava Caruso, mi fece una carezza e andò via. Quando ho chiesto a mia madre di dirmi la verità, lei mi disse di non parlarne più, che era un capitolo chiuso perché la bambina era morta".

Un racconto da brividi, poi le parole per Paola: "Se sono io la tua vera mamma voglio solo abbracciarti e darti un bacio - ha detto in lacrime - Non voglio niente da te. Non ti tolgo niente, la tua mamma sarà sempre la tua mamma. Non voglio soldi, pubblicità, niente, voglio solo che tu sappia che io non ti ho abbandonato. Se tu sarai mia figlia sarà la gioia più bella della mia vita. Ti mando un bacio e voglio fare il test del dna".

Impossibile per Paola Caruso, che tra poche settimane diventerà mamma, trattenere le lacrime. "Non so se è lei, non mi voglio illudere - ha spiegato commossa - Voglio fare anche io il test del dna per vedere se è la mia mamma biologica".