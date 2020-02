Paolo e Clizia, parla mamma Eleonora Giorgi: "Lei ha bisogno di un altro tipo di uomo"

Il bacio tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, reclusi da settimane nella Casa del Grande Fratello Vip, non ha sorpreso tanto il pubblico quanto Eleonora Giorgi, che conoscendo il figlio non si sarebbe mai aspettata uno slancio simile davanti alle telecamere.

L'attrice ne parla per la prima volta al settimanale Chi, intervistata da Alessio Poeta: "Non mi aspettavo un bacio così presto. Paolo, al contrario di me, è molto pudico e riservato e mai avrei immaginato che in così poco tempo sarebbe riuscito a dimenticarsi dell'occhio indiscreto delle telecamere".

Superato l'imbarazzo iniziale di vedere suo figlio in atteggiamenti intimi con una donna, la Giorgi ammette di aver provato una grande tenerezza: "Sembravano due adolescenti al primo appuntamento. In quel bacio non c'è stata carnalità, ma solo tanta tenerezza e purezza. Tanto che sembrava di assistere alla scena di un bellissimo film francese". Tutto vero però: "Chi pensa che sia costruito o calcolato sbaglia di grosso. Né io, né Paolo sappiamo cosa siano le strategie".

Niente da ridire, dunque, sulla nuova coppia del reality, poi però l'occhio da mamma prevale e frena: "Non credo siano innamorati. Dall'esterno percepisco un'alchimia interessante, quello sì, ma vedo anche due ragazzi che si sono incontrati in momenti della vita troppo diversi. E non ne faccio un banale discorso anagrafico. Parlo di esperienza. Clizia ha una splendida bambina, un matrimonio alle spalle, mentre Paolo certe situazioni non le ha ancora affrontate. Ho come l'impressione che lei abbia bisogno di un altro tipo di uomo. Ma è ancora troppo presto per trarre conclusioni".