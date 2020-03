Perché Giulia De Lellis e Andrea Iannone si sono lasciati? E' durata meno di un anno la love story tra l'influencer di moda, 24 anni, e il campione MotoGp, 30. Da qualche settimana, infatti, i due non fanno più coppia. A spiegare le ragioni della loro separazione è il settimanale Oggi, nel numero in edicola questa settimana.

“Gli amici della coppia dicono che tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis è finita già da qualche tempo. Il pilota lo scorso novembre è risultato positivo a un controllo antidoping e lei lo avrebbe lasciato solo a fronteggiare questa situazione", si legge sulla rivista diretta da Umberto Brindani. Insomma, il concetto è chiaro: pare che i due fidanzatini non siano riusciti a restare uniti di fronte alle difficoltà. E la fiamma della passione si è ridotta ad essere un fuoco di paglia.

Non è finita qui. Un messaggio condiviso di recente da Iannone su Instagram, infatti, sembra confermare quanto affermato dal magazine. “Il 2020 mi ha presentato tanti cambiamenti e situazioni difficili da affrontare - si legge - Non ho visto il cambiamento come un limite ma un’opportunità, per osservare e misurare se stessi e gli altri. Ho misurato me stesso ma anche quelli che mi sono stati accanto e chi invece non ha esitato ad allontanarsi”. Parole di fronte alle quali i più maliziosi rintracciano un riferimento a Giulia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tra De Lellis e Iannone è finita: c'è lo zampino di Andrea Damante?

Nessun riferimento diretto alla questione da parte di Giulia, che però di recente ha confessato di aver stravolto la sua vita e di esserne felice. Addio a Lugano, la città in cui vive Andrea e in cui si era trasferita. Bentornata a Pomezia, sua terra d'origine, sul litorale laziale... ma solo per un periodo: pare, infatti, che l'ex corteggiatrice stia vivendo la sua quarantena insieme allo storico ex Andrea Damante, conosciuto proprio a Uomini e Donne.