Pupo: “Ho sofferto di sessodipendenza, non è stato facile uscirne”

L’11 settembre scorso Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, ha compiuto 63 anni, e nell’intervista rilasciata per l’occasione al settimanale ‘Oggi’ ha parlato della sua vita professionale, dei progetti per il futuro, ma anche della sfera più privata che riguarda la sua famiglia composta dalla moglie Anna, dalla compagna Patricia e dalle sue figlie.

“Sarò bigamo anche nell’aldilà”, ha ammesso il cantautore a proposito della sua convivenza con le due donne: “Nella mia cappella (regalo che dice di essersi fatto da solo per il suo compleanno, ndr) ci sarà posto per me, per la mia compagna Patricia, per mia moglie Anna e per le persone che amo”.

Pupo e la dipendenza dal sesso

Durante l’intervista Pupo ha affrontato anche l’argomento della sofferenza provata in passato per la sua dipendenza dal sesso, una vera e propria patologia che gli ha causato non pochi problemi.

“Ora va molto meglio. Ho imparato a governare gli impulsi. In materia ho dato fin troppo: tra masturbazioni e passioni occasionali non mi sono fatto mancare nulla”, ha confidato il cantante: “Ho sofferto non poco: quando dicevo di essere affetto da quella patologia venivo deriso e preso poco sul serio. Ma chi ha vissuto questo tipo stesso problema sa che non è facile uscirne”.

Giunto alla soglia dei 63 anni, Pupo è certo delle sue priorità affettive che sono le donne della sua vita.

“Ritengo Patricia e Anna il più grande investimento della mia vita, anche se è stato il più rischioso”, ha detto: “Le amo entrambe e insieme alle mie figlie rappresentano quanto di più caro ho al mondo: la mia famiglia”.