Rama Lila mamma: è nata Indra. Ma è ancora mistero sull'identità del papà

Fiocco rosa per Rama Lila Giustini. La ex corteggiatrice di Uomini e Donne è diventata mamma: è nata alcune ore fa la piccola Indra, frutto dell'amore per un uomo di cui non ha mai voluto rivelare l'identità.

La notizia arriva con una Instagram Stories. Rama Lila, infatti, immortala i piedini della sua piccola e scrive di benvenuto "Hello".

Che il parto fosse imminente lo si è capito lo scorso 20 giugno, quando è stato organizzato un baby shower in onore della piccolina. Ed è stato proprio in quella occasione che la bella milanese di origini indiane ha mostrato per la prima volta il volto del compagno, su cui però resta tuttora il mistero. Unica ipotesi percorribile a ricostruire la sua identità, infatti, è che si tratti di un ragazzo americano, dal momento che da tempo, ormai, Rama vive a Miami. E da oggi sono in tre.

Chi è Rama Lila Giustini



Ex pr milanese di origini indiane (da parte di madre), Rama Lila Giustini ha 27 anni ed ha raggiunto la popolarità nel 2014 a seguito della partecipazione a Uomini e donne, dove ha cominciato una breve relazione con l'attore spagnolo Jonas Berami. Da allora, anche in virtù della sua simpatia, è divenuta una influencer su Instagram, dove oggi conta 630mila follower.