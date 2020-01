Ramona Badescu è diventata mamma a 51 anni

A 51 anni è arrivata la cicogna per Ramona Badescu. La showrgil è diventata mamma per la prima volta quattro mesi fa, ma solamente oggi i paparazzi riescono a fotografarla insieme al suo bambino. Fino ad ora, infatti, Badescu aveva preferito mantenere il riserbo sul bebè in arrivo, frutto dell'amore per Narcis Godeanu, rumeno come lei, avvocato e professore universitario di diritto

Ramona Badescu mamma: "Avevo congelato gli ovuli"

Ramona spiega di aver congelato gli ovuli in passato e di essersi recata in una clinica per cominciare la procedura di fecondazione assistita, ma proprio in quel momento il medico l'ha sorpresa dicendole che era già incinta. “Quando sono andata per iniziare la procedura mi ha guardata con un grande sorriso e mi ha detto che ero già incinta naturalmente di due settimane - ha raccontato Ramona - Anche se ho 51 anni, per l'età biologica ne ho circa 32, lo dicono le analisi. Sarà che ho sempre fatto una vita sana".

Che fine ha fatto Ramona Badescu

Da tempo assente dal piccolo schermo, l'ultimo impegno televisivo di Ramona risale al 2010, quando ha preso parte a 'Lo scandalo della banca romana', in onda su Rai1 con Beppe Fiorello. Nello stesso anno, inoltre, esce 'Jumi Juma', album dedicato all'integrazione tra il popoloro rumeno e quello italiano. Poi la decisione di allontanarsi dai riflettori per coltivare di più la vita privata. "Ho sempre desiderato avere un figlio, ma è importante farlo con la persona giusta – aveva raccontato tempo fa al settimanale Ok salute - Non avrei mai accettato l’idea di concepirlo con un uomo dal quale non fossi stata attratta e amata". E finalmente è arrivato Narcis.