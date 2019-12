Romina Power, la tenera foto con la mamma di Al Bano: “Ricordi fermi nel tempo”

Sono trascorsi cinque giorni da quando Jolanda Ottino, l’adorata mamma di Al Bano Carrisi, è scomparsa all’età di 96 anni nel suo paese d’origine di Cellino San Marco. Madre, nonna e da qualche tempo anche bisnonna, la donna era una vera e propria colonna portante della numerosa famiglia del cantante pugliese che si è ritrovata unita nel dolore per la grande perdita durante i funerali celebrati l’11 dicembre scorso nel paese del brindisino.

Assente dalla celebrazione Romina Power che, dopo aver condiviso sui social il suo grazie alla donna da cui si è sentita accolta mi hai accolta come una figlia’, ha spiegato di non poter essere presente al rito funebre: “Ciò non significa che io la ami di meno, essendo lei una delle persone che ho amato di più nella mia vita”, ha fatto sapere su Instagram che oggi torna ad essere il luogo virtuale su cui ricordare ancora una volta mamma Jolanda con una foto di famiglia di qualche anno fa.

Romina Power ricorda la mamma di Al Bano: la foto con la figlia Romina Jr

“Ricordi fermi nel tempo”: questa la didascalia scelta da Romina Power per omaggiare mamma Jolanda in questa prima domenica senza di lei. La vecchia foto tratta dall’album di famiglia mostra la donna che abbraccia lei e la nipotina Romina Jr ancora bambina, nella spensieratezza di un momento che rimanda al passato vissuto insieme. “All'inizio non era d'accordo che la sposassi, poi però l'ha adottata come se fosse una figlia” aveva raccontato Al Bano a proposito del rapporto tra la madre e la ex moglie che, come dimostra questa immagine, porta nel cuore con il più autentico affetto.