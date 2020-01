Samantha De Grenet: "Sono stata male, mi sono operata, ma non sono ancora pronta a parlarne"

Ha da poco chiuso uno dei capitoli più difficili della sua vita Samantha De Grenet. Ospite di Caterina Balvo a 'Vieni da me', la showgirl ne ha parlato per la prima volta anche se non riesce ancora ad aprirsi completamente.

"Il 2018 non è stato un anno felicissimo - ha confessato -. Solo le persone a me molto vicine sanno cosa ho passato. Ancora non ne ho mai parlato, per affrontre questo tipo di argomento bisogna essere pronte, forti e mandare un bel messaggio e non un messaggio di debolezza o di fallimento". E lei la forza la sta trovando giorno dopo giorno: "Ancora non riesco a fare outing. Questa cosa mi ha toccato nel profondo e ha toccato le persone che mi stavano accanto. E' passato un anno, ho metabolizzato, sono quasi pronta. Spero che quando riuscirò a parlarne, senza piangere, senza impietosire, riuscirò a dare coraggio ad altre donne che hanno passato quello che ho passato io".

Un capitolo dal finale lieto, fortunatamente: "Sono stata male. Oggi sto bene. Non è mai tutto finito, ci sono tante cose da fare, ma mi sono operata e sto bene".