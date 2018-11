Sandra Milo a ‘Vieni da me’: “Ottavio mi ha lasciato sola con tre figli da crescere"

Sandra Milo, ospite oggi da 'Vieni da me' su Rai1, ha parlato dell’ex marito Ottavio De Lollis, con cui non ha più rapporti.

“È difficile parlare di queste cose. Non voglio accusare nessuno, ma mi spiace che i miei figli crescendo non abbiano avuto il padre vicino. Ottavio è rimasto un ragazzo, non sente la responsabilità della paternità. Mi ha lasciata da sola con tre figli da crescere. Per fortuna ho tanti amici che mi sono stati vicini, devo dire grazie a Maurizio Costanzo” ha raccontato l’attrice, all’anagrafe Salvatrice Elena Greco.

“Ora non so nemmeno dove abita, lui vive la sua vita. Anche i figli non lo vedono da tanto. Azzurra, nostra figlia, si è stancata di aspettarlo. Anche il dolore ha bisogno di riposo” ha concluso con amarezza.